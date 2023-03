Leverkusen : Läufer von Mosel mit gute Zeiten bei kaltem Frühlingslauf

Leverkusen 15-jähriger Theo Knopp läuft beim Leverkusener Traditions-Straßenlauf „Rund um das Bayer-Kreuz“ fünf Kilometer in 17:17 Minuten. PST-Junioren-Team schneller als bei DM-Bronze.

Mal wieder winterliche Bedingungen beim Frühjahrserwachen der Straßenlaufszene in Deutschland. Beim 41. Lauf „Rund um das Bayer-Kreuz“ in Leverkusen starteten die zahlreichen Teilnehmer aus der Region Trier trotzdem mit guten Resultaten. Gleich zum Auftakt setzte über die inzwischen international aufgewertete Fünf-Kilometer-Distanz Theo Knopp vom Post-Sportverein Trier (PST) ein erstes Ausrufezeichen. Der knapp 15-Jährige debütierte über diese Strecke in 17:17 Minuten. Nur zehn 15-jährige Läufer aus dem Leichtathletikbezirk Trier waren jemals schneller. Den Trier-Saarburger Kreisrekord des späteren Triathlon-Junioren-Vizeeuropameisters Giulio Ehses (ebenfalls PST) von 17:12 Minuten verpasste er nur knapp.

Auf der Zehn-Kilometer-Distanz überzeugten die PST-Junioren Jan Gerth (33:40 Minuten), Philipp Adam (33:56) und Simon Quint (34:26) mit den Plätzen drei bis fünf in der U-20-Wertung. In der Summe war das Trio mit 1:41:58 Stunden damit fast vier Minuten schneller, als die PST-Junioren-Mannschaft, die im vergangenen Jahr bei den Deutschen Straßenlauf-Meisterschaften Bronze gewonnen hat. Mit Michelle Bauer (LT Schweich/38:46), Emma Thein (PST/39:20) und Teresa Frank (LT Schweich/39:26) unterboten außerdem drei Frauen der Region die 40-Minuten-Schallmauer. Juniorin Thein belegte außerdem in der U-20-Altersklassenwertung den zweiten Platz.