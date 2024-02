30 Jahre Laufen in Schweich Dank Unterhemd: Schweicher Premierensiegerin ist auch mit 75 noch fit

Schweich/Trier/Konz · Wenn am 9. März mit dem Fährturmlauf die Laufsaison in der Region so richtig eingeläutet wird, gibt es auch 30 Jahre Laufveranstaltungen in Schweich zu feiern. Würde Premieren-Gewinnerin Elfi Dewald mitlaufen, die 75-Jährige ließe wohl noch viele andere Läufer hinter sich.

Die Triererin Elfi Dewald (hier bei einem ihrer letzten Meisterschaftsrennen) siegte beim allerersten Schweicher Lauf 1994, der als Citylauf durch die Innenstadt führte. Foto: Holger Teusch

Von Holger Teusch

Man könnte sagen, Elfi Dewald scharrt mit den Hufen. Die Triererin kann es kaum erwarten, endlich wieder die Laufschuhe zu schnüren. Zurzeit hat sie Laufverbot! Sie ist nicht krank, nicht erkältet. Das kenne sie seit Jahren nicht. Regelmäßig Sport an der frischen Luft hat ihr Immunsystem gestärkt. Dewald hat auch keine Laufverletzung. „Ich hatte noch nie eine Verletzung. Nichts am Knie, gar nichts“, sagt sie. Aber bei einem unglücklichen Sturz in der Wohnung hat sich die 75-Jährige das Handgelenk gebrochen. „Ausgerechnet das rechte“, wie sie sagt. Momentan nicht schreiben zu können, ist das eine, aber vor allem die Bewegung fehlt ihr. „Wenn ich jetzt auch nicht laufen darf, dann gehe ich zumindest“, sagt Dewald.