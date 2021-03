Halbmarathon : Landes-, aber kein deutscher Rekord

Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel lief in Dresden in 1:01:56 Stunden Rheinland-Pfalz-Rekord im Halbmarathon. Foto: Holger Teusch

Dresden Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel läuft in Dresden in 1:01:56 Stunden als erster Rheinland-Pfälzer Halbmarathon in weniger als 62 Minuten.

Carsten Eich kann an Ostern zum 28. Mal den Jahrestag seines deutschen Halbmarathon-Rekords feiern. Denn böiger Wind verhinderte beim „itelligence Citylauf Invitational“ in Dresden am Sonntagnachmittag eine neue nationale Bestzeit über 21,1 Kilometer. Richard Ringer vom saarländischen Club LC Rehlingen fehle am Ende in 1:01:33 Stunden exakt eine Minute zur Uralt-Marke des zu Beginn der 1990er Jahre für Leipzig startenden Eich. Auf der zweiten 2,5-Kilometer-Runde durch den Alten Garten von Dresden hatte Ringer Rekordtempo eingeschlagen. Weil aber nur Eyob Solomun Berhe aus Eritrea folgte, aber nicht mit fürs Tempo sorgte, ließ sich Ringer in der dritten Runde spektakulär in die Verfolgergruppe zurückfallen.

Es sei im Vorfeld viel vom deutschen Rekord gesprochen worden, erklärte Ringer nach seinem Sieg die Aktion, die MDR-Co-Kommentator Dieter Baumann überraschte. Aber als niemand bei seiner Tempoverschärfung mitzog, habe er sich lieber wieder zurückfallen lassen. Denn in knapp drei Wochen in Hamburg muss der 32-Jährige seinen Marathon-Olympia-Startplatz zurückerobern. Diesen hatte ihm kurz zuvor Marathon-Debütant Simon Boch (Regensburg) bei seinem Sieg in 2:10:48 Stunden abgeluchst. Ringer war im Dezember 2:10:59 Stunden gelaufen.

Extra Anmeldung für Föhrener Halbmarathon bleibt offen Die LG Meulenwald Föhren plant trotz steigender Corona-Infektionszahlen weiter mit dem IRT-Halbmarathon samt Rheinlandmeisterschaften am 11. April nicht nur für Eliteläufer, sondern für Jedermann. „Unser Hygienekonzept auf Basis der guten Erfahrungen von drei Veranstaltungen im vergangenen Jahr steht. Wir stehen in Kontakt mit den zuständigen Behörden“, erklärt der Vereinsvorsitzende Wolfram Braun. Die Online-Anmeldung (www.chiplauf.de) bliebt geöffnet. Rund 50 Anmeldungen liegen bereits vor. Die Entscheidung, ob gelaufen werden kann oder nicht erwartet Braun aber erst in der Woche nach Ostern. Das gezahlte Startgeld werde auch bei der Verschiebung der Veranstaltung nicht verfallen, verspricht Braun. Internet