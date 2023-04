Staffelmeisterschaften Erste und einzige Chance zur DM-Qualifikation

Landesmeistertiteln sind am Sonntag (16.4.) für die Staffeln aus der Region Trier bei den Rheinland-Pfalz- und Rheinland-Meisterschaften gleich mehrfach in Reichweite. Doch für die schnellsten Teams von der Mosel ist in Bad Ems die Zeit mindestens genauso wichtig wie die Platzierung. Knapp zwei Wochen vor den Deutschen Meisterschaften in Bietigheim-Bissingen sind die Landestitelkämpfe praktisch die einzige Gelegenheit, sich in diesem Jahr für die nationale Ebene zu qualifizieren. Wenige Stunden nach den Rennen an der Lahn endet die DM-Meldefrist.