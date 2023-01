Crosslauf : Langes Frühstück für schnellen Lauf-Sieg

Mehren Zu wenig Zeit, das Winterwetter, es war verständlich, dass Ingo Warken diesmal nicht mit dem Fahrrad zum Laufen in den Lehwald fuhr. Aber das brachte dem Dauner wohl den Sieg beim Crosslauf des SV Mehren.

Am 1. Mai hatte Ingo Warken noch das Fahrrad genommen, um von Daun zum Lehwaldlauf nach Mehren zu gelangen. Schnell umgezogen und an die Startlinie gestellt. Aber auf der Laufstrecke war der Lehrer des Dauner Geschwister-Scholl-Gymnasiums damals nicht schnell genug für den Sieg. Alwin Nolles von der LG Meulenwald Föhren gewann den Frühlingslauf über zehn Kilometer. Zum Wettkampf-Jahresauftakt musste Warken am vergangenen Sonntag aufs Auto umsteigen, um zur Cross-Strecke des SV Mehren zu kommen. „Ich war spät dran“, erklärt der Familienvater. Der Start um die Mittagszeit im Winter sei problematisch. Zu gemütlich sei es beim ausgedehnten Frühstück. Da vergisst man schon mal die Zeit.