Leichtathletik : Langjähriger Leichtathletik-Präsident Walfried Heinz gestorben

Konz Niemand hat den Leichtathletik-Verband Rheinland (LVR) so lange geführt wie Walfried Heinz. Der langjährige Vorsitzende nicht nur des LVR, sondern auch der TG Konz ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Ruhig, Kompromisse suchend, verbindend, so hat Walfried Heinz ein Vierteljahrhundert lang, von 1978 bis 2003, den Leichtathletik-Verband Rheinland (LVR) als Vorsitzender und Präsident geführt. So lange wie kein anderer. Im Alter von 82 Jahren ist der die Leichtathletik in der Region Trier prägende Konzer vergangene Woche gestorben. In Heinz' Zeit an der Spitze der Verbands fiel der Übergang von Aschen- zu Kunststoffbahnen mit den entsprechenden Investitionen in den Sportanlagen(um)bau. Es war ein Thema wie geschaffen für ihn. Einerseits dank Walfried Heinz' Erfahrung als aktiver Leichtathlet, der 100 Meter in 10,9 Sekunden gesprintet war, und Funktionär, der kaum 30-jährig den Leichtathletikkreis Bitburg-Prüm, nach seinem Umzug nach Konz den von Trier-Saarburg führte. Auf der anderen Seite kannte Heinz als Beigeordneter der Verbandsgemeinde Konz (1974-2001) die Sicht der Kommunen. Was Kunststoffanlagen betreffe, habe sich der LVR vom deutschen Schlusslicht auf einen Mittelfeldplatz vorgearbeitet, sagte er zufrieden am Ende seiner Präsidentschaft.