Laufen : Samuel Fitwi kratzt am Fleschen-Rekord

Samuel Fitwi kratzt am Fleschen-Rekord

Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel verbesserte sich in belgischen Oordegem über 5000 Meter auf 13:45,68 Minuten und bleib damit nur knapp drei Sekunden über Karl Fleschens Bezirksrekord aus dem Jahr 1976. Foto: Holger Teusch

Oordegem Der U-23-Vizeeuropameister von der LG Vulkaneifel plant nach schnellem 5000-Meter-Rennen in Belgien bei der DM sein 10 000-Meter-Debüt.

Zwei Wochen vor seinem geplanten 10 000-Meter-Debüt bei den deutschen Langstrecken-Meisterschaften in Essen hat Samuel Fitwi seine gute Form mit einer neuen Bestzeit über 5000 Meter unter Beweis gestellt. Der 23-Jährige von der LG Vulkaneifel steigerte sich beim IFAM Outdoor im belgischen Oordegem um mehr als zehn Sekunden auf 13:45,68 Minuten. Damit fehlen Fitwi nur noch knapp drei Sekunden zum Uralt-Bezirksrekord von Karl Fleschen (ebenfalls LGV). Der Mehrener lief 1976 in Stockholm 13:42,8 Minuten.

Im B-Lauf des Hauptprogramms des mit mehr als 1000 Teilnehmern besetzten Sportfests bei Gent belegte Fitwi mit seinem neuen persönlichen Rekord den fünften Platz. „Er war eigentlich für den A-Lauf vorgesehen“, erklärt Trainer Yannik Duppich. Doch weil in dem Rennen, in dem der ehemalige Great-Ethiopian-Run-Gewinner Abe Gashahun letztlich mit 13:26,77 Minuten siegte, ein Tempo für etwa 13:20 Minuten eingeschlagen werden sollte, meldete man Fitwi in den B-Lauf um.