Frühlingslauf : Lauf in den Frühling

Veldenz Mit der 19. Auflage des Veldenzer Laufs startet am 2. April im Kreis Bernkastel-Wittlich die Laufsaison.

Viel Natur, viel frische Luft und eine Strecke auf historisch interessanten Wegen versprechen am ersten Samstag im April (2.4., Beginn 14 Uhr) einen entspannten Neustart der Laufveranstaltungen im Kreis Bernkastel-Wittlich. Zum 19. Mal organisiert der Freundeskreis der Evangelischen Erziehungshilfe Veldenz zusammen mit dem Verein Vulkanläufer in Thalveldenz einen Lauf-Wettkampf für Jedermann, vom Kleinkind bis zum Senior. Die über Waldwege und -pfade führende Strecke durchs Hinterbachtal steht mit dem Untergrund dabei in bester Volkslauftradition. Durch das Seitental der Mosel führte in früheren Jahrhunderten eine wichtige Verbindung in den Hunsrück und weiter nach Mainz. An drei alten Mühlen kommen die Teilnehmer im Hauptlauf über sechs Kilometer vorbei.