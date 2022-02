Laufveranstaltung : Laufsaison beginnt an der Mosel wieder in Veldenz

Laufsaison beginnt an der Mosel wieder in Veldenz

Veldenz Drei Jahre lang waren die Kinder und Jugendlichen der Evangelischen Erziehungshilfe Veldenz auf den Laufstrecken im Hinterbachtal unter sich. Am 2. April soll endlich wieder gemeinsam mit anderen gerannt werden.

2019 trafen sich zuletzt Läufer aus der gesamten Region mit den Jugendlichen, die von der Evangelischen Erziehungshilfe betreut werden, am Rande des Veldenzer Ortsteils Thalveldenz zum gemeinsamen Wettkampf. Am 2. April soll die fast zwei Jahrzehnte währende Tradition wieder aufgenommen werden. Mit dem Veldenzer Lauf in de Frühling beginnt nach der Corona-Pause 2020 und 2021 die Volkslaufsaison auch an der Mittelmosel wieder mit der verbindenden Laufveranstaltung.