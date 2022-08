München : Lea Meyer vertritt Gesa Krause würdig

Die Sechstplatzierte des Trierer Silvesterlaufs 2019, Lea Meyer (ASV Köln) konnte die wegen gesundheitlicher Probleme fehldende Titelverteidigerin Gesa Krause (Silvesterlauf Trier) als Vizeeuropameisterin über 3000 Meter HIndernis in München gut vertreten. Foto: dpa/Marius Becker

München Die Deutsche Meisterin über 3000 Meter Hindernis und Trierer Silvesterlauf-Sechste von 2019 wird Vizeeuropameisterin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

(teu) Das Maskottchen der European Championchips Gfreidi testete schon einmal die Rettungsinsel im Wassergraben, doch anders als bei den Weltmeisterschaften im Juli in Eugene (USA) bekam Lea Meyer im EM-Finale über 3000 Meter Hindernis im Münchener Olympiastadion nur nasse Beine. Die 24-Jährige vom ASV Köln überquerte am Samstagabend den Wassergraben samt davor aufgestelltem 76,2 Zentimeter hohem Hindernis siebenmal problemlos und wurde hinter der Luiza Gega Vizeeuropameisterin. Die Albanerin lief in 9:11,31 Minuten Meisterschaftsrekord. Auch Meyer blieb mit persönlicher Bestleistung und deutscher Jahresbestzeit von 9:15,35 Minuten unter der 2010 in Barcelona von de Russin Yuliya Zarioiva aufgestellten alten Marke von 9:17,57 Minuten.

In Abwesenheit der zweimaligen Titelträgerin Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier hat Lea Meyer die deutschen Hindernisläuferinnen damit unerwartet gut vertreten. Überraschend auch für sie selbst. Der Sturz in den Wassergraben bei der WM, ein Missgeschick, dass jedem Läufer in dieser Disziplin passieren kann. Anschließend infizierte sich die Deutsche Meisterin aber auch noch mit dem Corona-Virus. „Ich komme immer dann am stärksten zurück, wenn ich dreimal gefallen bin, dann stehe ich das vierte Mal wieder auf und komme noch stärker zurück als vorher“, sagte Meyer, die zudem den Tod ihres Trainers Henning von Papen verkraften musste.

Das erinnert stark an Gesa Krause, die nach ihrem Sturz im WM-Finale 2017 im darauf folgenden Jahr zum zweiten Mal Europameisterin wurde, 2019 EM-Dritte und 2021 Fünfte der Olympischen Spiele. Die Heim-EM sollte für Krause ein weiterer Höhepunkt werden. Doch gesundheitliche Probleme zwangen die Titelverteidigerin zum Startverzicht. „Aktuell genieße ich nach 5000 gelaufenen Kilometern meiner EM-Vorbereitung eine Woche Urlaub in Italien, mit einem täglichen Lauf durch Weinfelder und Kiwi-Plantagen. Ich genieße die Sonne, das fantastische Essen, Prosecco und die Zeit zu zweit mit meinem Freund. Das macht mich glücklich, auch wenn ein Teil meines Herzens verletzt ist“, schreibt Krause auf Instagram. Was sie von der Stimmung im Stadion im Fernsehen mitbekomme, mache sie natürlich wehmütig, dass sie nicht dabei sein könne.