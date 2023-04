Lehwaldlauf Mehren Traditionslauf mit historisch niedrigem Startgeld

Da wird sich manch einer die Augen reiben! Für sechs Euro gibt es am 1. Mai beim Lehwaldlauf in Mehren eine Startnummer für einen Lauf-Wettkampf über zehn Kilometer. Kinder und Jugendliche bezahlen sogar nur zwei Euro. Das sind Preise, die an D-Mark-Zeiten erinnern. Ein Blick in eine fast 30 Jahre alte Ausschreibung zeigt: Seit den 1990iger-Jahren haben sind die Startgelder in der Vulkaneifel alles andere als in die Höhe geschnellt. 1996 betrug die Startgebühr acht D-Mark für Erwachsene und drei D-Mark für Kinder und Jugendliche. Inflationsbereinigt kommt der Nachwuchs also noch günstiger an eine Startnummer heran als vor 30 Jahren!