Leichtathleteik : Kampf um Landestitel und DM-Normen in der Pfalz und Koblenz

Bad Bergzabern/Koblenz Nach den Verbandsmeisterschaften am vergangenen Wochenende geht es für den Leichtathletik-Nachwuchs der Region am Samstag (25. Mai) nahtlos mit den Landestitelkämpfen weiter.

Im pfälzischen Bad Bergzabern bekommen Hochspringerin Janine Hennrich (TG Konz), die 4 x 100-Meter-Staffel der U-16-Sprinterinnen des Post-Sportvereins Trier (PST), Mittelstrecklerin Katharina Fröhlig (LG Vulkaneifel), Sprinterin Maren Schumacher (PST) sowie die 3000-Meter-Läufer Jakob Hering (PST) und Simon Quint von der LG Bernkastel-Wittlich (BW) eine weitere Chance die DM-Norm in ihren jeweiligen Altersklassen zu erfüllen. Die jungen Sportler gehören damit automatisch zum Favoritenkreis auf die Rheinland-Pfalz-Titel. Das gilt über 800 Meter natürlich auch für Jakob Hering (PST), der bereits am vergangenen Samstag die Voraussetzungen für die Teilnahme an den deutschen Jugendmeisterschaften erfüllt hat.

Zeitgleich zu den Einzelmeisterschaften des Leichtathletik-Verbands findet ebenfalls am Samstag die Mehrkampf-Landesmeisterschaft der Turner in Koblenz statt. Im leichtathletischen Mehrkampf des Deutschen Turnerbundes (DTB) wollen sich die Leichtathleten des SFG Bernkastel-Kues für die leichtathletische DTB-Mehrkampf-DM (Sprint, Weitsprung, Mittelstreckenlauf, Kugelstoßen und Schleuderballwurf) qualifizieren. Die Athleten dieses Mitgliedsvereins fehlen der Startgemeinschaft LG Bernkastel-Wittlich natürlich in Bad Bergzabern, so dass diesmal aus der Region Trier nur der PST mit Staffeln vertreten ist.