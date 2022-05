Leichtathletik : Im Westerwald um Rheinlandtitel und DM-Tickets

Hannah Schwind vom PST Trier gehört bei den Rheinlandmeisterschaften in den Blockfünfkämpfen nicht nur wegen ihrer guten Hochsprungleistungen zu den Favoritinnen in der Altersklasse der 15-Jährigen. Foto: Holger Teusch

Hachenburg Nachwuchsleichtathleten ermitteln am Sonntag in den Blockmehrkämpfen die Verbandsmeister.

46 zwölf bis fünfzehn Jahren Leichtathleten aus sechs Vereinen der Region Trier bewerben sich am Sonntag in Hachenburg im knapp 150-köpfigen Teilnehmerfeld der Rheinlandmeisterschaften der Blockmehrkämpfe um die Verbandstitel. Für die Mädchen und Jungen der Geburtsjahrgänge 2007 und 2008 geht es außerdem um eine mögliche Qualifikation zur den Deutschen Meisterschaften in den Fünfkämpfen, die in Variationen mit Schwerpunkten entweder in den Sprint-, Lauf- oder Wurfdisziplinen durchgeführt werden.