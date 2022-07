Leichtathletik : Mit DM-Schwung zu Bestzeiten und süddeutschem Vizetitel

Ludwigshafen Eine Woche nach den guten Resultaten bei den Deutschen Jugendmeisterschaften haben die drei DM-Teilnehmer der Region auch bei den Süddeutschen Meisterschaften aufgetrumpft.

(teu) Sven Anton kann seine Schwester Nele in den Schatten stellen. Für den Diskuswurf-Hünen aus Erden kein Problem. Bei den Süddeutschen Meisterschaften in Ludwigshafen ist die Frage, ob der 20-Jährige von der LG Bernkastel-Wittlich seine vier Jahre jüngere Schwester am vergangenen Wochenende in den Schatten stellte oder umgekehrt nicht leicht zu beantworten. Sven Anton steigerte seine persönliche Bestleistung in Ludwigshafen um rund zwei auf 46,33 Meter. Außer dem Luxemburger Steven Schneider (TG Konz/46,75 Meter 2017) und dem US-Amerikaner Mike Bennett (TV Germania Trier/51,90 Meter 1993) warf die Zwei-Kilo-Scheibe zuletzt Johannes Frings (LG Vulkaneifel) vor 45 Jahren mit 50,42 Metern weiter als Sven Anton. Der belegte bei der starken Konkurrenz der zweithöchsten Titelkämpfe auf nationaler Ebene (es siegte Christian Zimmermann (Kirchheim) mit 54,44 Meter) „nur“ zum fünften Platz.