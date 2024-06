Auf dem Weg zu Deutschen Meisterschaften Leichtathletik-Junioren fit für Nachwuchs-DM

So weit, wie bei Sven Anton ist seit drei Jahrzehnten bei keinem Leichtathleten der Region der Diskus mehr geflogen. Der 22-Jährige von der LG Bernkastel-Wittlich schleuderte die Zwei-Kilo-Scheibe in Erfurt 47,98 Meter weit und erfüllt sich so den Traum von der Teilnahme an Deutschen Meisterschaften der U-23-Junioren.