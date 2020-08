Leichtathletik-Bezirksrekorde : Nachwuchs nimmt verschobene DM ins Visier

Die 16-jährige Rebecca Bierbrauer vom Verein Silvesterlauf Trier verbesserte sich beim Mini-Internationalen in Rehlingen über 3000 Meter auf 10:17,27 Minuten. Foto: Holger Teusch

Rehlingen/Villmar Diskuswerferin Hanna Kaiser verbessert eigenen Diskuswurf-Bezirksrekord auf 45,96 Meter. Rebecca Bierbrauer steht ebenfalls vor Qualifikation zur deutschen Jugendmeisterschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

45,96 Meter, das ist das neue Maß der Dinge im Diskuswurf in der Region Trier. Auf diese Weite schleuderte Hanna Kaiser von der LG Bernkastel-Wittlich beim Werfertag im hessischen Villmar die ein Kilogramm schwere Scheibe und verbesserte ihren eigenen Bezirksrekord um fast zwei Meter (bisher 43,98 Meter). Damit bewies die 18 Jahre alte U-18-DM-Vierte von 2019, dass sie nicht nur den Wechsel von Daniel Steup zu Verbandstrainerin Jenny Müller gut gemeistert hat, sondern auch die wettkampflose Zeit während des Corona-Lockdowns.

Zudem darf sich Hanna Kaiser weitgehend sicher sein, dass sie am ersten September-Wochenende an den deutschen Jugendmeisterschaften teilnehmen kann. Wichtig ist dabei nicht nur die erfüllte Norm, in Kaisers Fall von 40,00 Metern, sondern die Platzierung in der nationalen Jahresrangliste der jeweiligen Altersklasse. Bei den 18- und 19-Jährigen (Altersklasse U 20) ist Hanna Kaiser momentan Sechste und hat damit noch jede Menge Luft zur maximalen DM-Teilnehmerzahl von 14.

Die 18-jährige Hanna Kaiser von der LG Bernkastel-Wittlich verbesserte ihren Bezirksrekord im Diskuswurf nach der Corona-Wettkampfpause auf 45,96 Meter. Foto: Holger Teusch

Etwas zittern muss dagegen noch Rebecca Bierbrauer. Die 16 Jahre alte Läuferin vom Verein Silvesterlauf Trier verbesserte am Samstagabend beim Mini-Internationalen im saarländischen Rehlingen ihre persönliche 3000-Meter-Bestzeit um fünf Sekunden auf 10:17,27 Minuten. Nur Christina Mohr (LG Vulkaneifel/2002: 9:51,63), Monika Geiben (TV Germania Trier/1981: 10:10,16) und Dorothee Bormann (LGV/1977: 10:16,6) waren aus dem Leichtathletikbezirk Trier in der Altersklasse U 18 je schneller. In der bereinigten deutschen Jahresbestenliste liegt Bierbrauer damit momentan auf dem 14. Platz. 15 DM-Startplätze sind über 3000 Meter vorgesehen.

Beim national gut besetzten Rehlinger Sportfest bestätigten auch die Mittelstreckler des Post-Sportvereins Trier (PST) ihre gute Form. Johannes Hein musste sich in 1:56,00 Minuten nur dem Hallen-DM-Fünften Tim Assmann (TV Villingen/1:49,52) geschlagen geben. Sein noch der U-20-Jugendklasse angehörender Vereinskamerad Constantin Fuchs blieb in als Drittplatzierter in 1:58,55 Minuten ein weiteres Mal unter der Zwei-Minuten-Schallmauer, die Adrian Wirtz (8. in 2:01,48) knapp verpasste. Der 16-jährige Simon Quint (alle PST), der wie Kaiser und Bierbrauer Chancen auf einen Jugend-DM-Start hat (Quint über 3000 Meter), lief über 800 Meter in 2:06,63 Minuten erstmals unter 2:10 Minuten (5. U 18).

Bei den Frauen wurde die für Saarbrücken startende Konzerin Christina Laubenstein über 800 Meter in 2:21,93 Minuten Dritte, Mona Reuter (PST/2:28,16) Siebte. Über 1500 Meter verfehlte Julia Moll (PST) ihren eigenen W-45-Rheinland-Seniorenrekord in 5:10,01 Minuten klar um knapp sechs Sekunden. In dem Rennen, in dem die Olympia-Staffel-Neunte Laura Müller (LC Rehlingen) in 52,37 Sekunden ihr Saisondebüt über 400 Meter gab, ließ sich auch Rebecca Kupczik (PST) zur persönlichen Bestzeit von 1:00,66 Minuten ziehen.

Weitere Ergebnisse Mini-Internationales Rehlingen:

Mädchen U 16, 800 m: 3. Maren Spang (TuS Fortuna Saarburg) 2:30,14 Minuten.