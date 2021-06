Nachwuchs-Leichtathletik : Nachwuchs zieht's nach Luxemburg

Diekirch In Diekirch zeigten die jungen Leichtathleten von PST Trier und TG Konz, dass sie die Corona-Zeit genutzt haben.

Ein Sportfest in Luxemburg statt wie vor Corona die Bezirksmeisterschaften waren nach gut acht Monaten ohne Wettkämpfe die erste Startmöglichkeit für den jüngeren Leichtathletik-Nachwuchs aus der Region Trier. Celtic Diekirch bot mit einem Sportfest auch für Unter-14-Jährige eine erste Möglichkeit für junge Sportler dieses Alters. Lina Marie Bach von der TG Konz zeigte an der Our, dass sie sich trotz aller Einschränkungen der vergangenen Monate gut weiterentwickelt hat. 75 Meter sprintete die knapp 13-Jährige in 10,72 Sekunden. Unter den mehr als 70 übrigen Teilnehmerinnen waren nur vier schneller. Auch ihre Vereinskameradin Sophie Grundhöfer (10,88) und Marlene Moll vom PST Trier (10,90) waren unter den zehn Schnellsten. Mit Bach (4,58 Meter) und Hannah Stohmann (PST Trier/4,52) kamen außerdem die zweit- und drittbeste Weitspringerin der Altersklasse W 13 von der Mosel.