Rheinlandmeisterschaften in Wittlich Quali-Pech und Quali-Freude

Freude und Leid liegen in der Leichtathletik oft nah beieinander. Bei den Jugend-Rheinlandmeisterschaften in Wittlich an Christi Himmelfahrt waren es für Linda Thesen, Hannah Stohmann, Hannah Schwind und Marlene Moll nur wenige Hundertstelsekunden. Die 4 x 100-Meter-Staffel des Post-Sportvereins Trier (PST) verfehlte als Vizemeister in 50,32 Sekunden die Qualifikationsnorm für die Deutschen U-18-Meisterschaften nur um einen Wimpernschlag. Um genau zu sein 0,12 Sekunden! Hannah Schwind konnte aber schon vorher jubeln. Nach 14,41 Sekunden über 100 Meter Hürden Ende April und zwei Tage, nach der Steigerung auf 25,60 Sekunden über 200 Meter in Rehlingen erfüllte die 16-Jährige in Wittlich mit 12,36 Sekunden über 100 Meter die dritte Jugend-DM-Norm. Nach dem Vorlauf verzichtete die Favoritin zugunsten der Staffel und des Hochsprungs aufs Finale. Der Hochsprung wurde zur Familiensache Schwind: Hannah brachte mit 1,65 Metern den U-20-Juniorentitel nach Hause, ihre drei Jahre jüngere Schwester Elisabeth mit tollen 1,61 Metern den in der Altersklasse W 14.