Senioren-Leichtathletik : Leichtathletik-Senioren testen erfolgreich für Hallen-DM

Ludwigshafen Die Leichtathletik-Altersklassensportler aus der Region Trier nutzten das einzige reine rheinland-pfälzische Senioren-Hallensportfest in Ludwigshafen für eine Standortbestimmung vor den Deutschen Meisterschaften.

Beim Senioren-Hallensportfest in Ludwigshafen hakte die 4 x 200-Meter-Staffel des Post-Sportvereins Trier (PST) mit den Ü-40-Athletinnen Nicoll Richter, Melanie Schröter, Karin Udelhoven und Julia Moll in 1:59,56 Minuten nicht nur die DM-Norm für die Winter-Titelkämpfe (28. Februar bis 1. März in Erfurt) für die 40- bis 49-Jährigen, sondern auch gleich die der Altersklasse W 35 ab. Die Einzel-Normen über 60 Meter waren sowohl für Richter (8,51 Sekunden), Udelhoven (8,78) als auch Schröter (8,66) ebenfalls kein Problem. Richter (28,40 Sekunden) und Schröter (28,64) erzielten außerdem über 200 Meter, Moll in 1:07,36 Minuten über zwei Hallenrunden (400 Meter) gute Zeiten. Als älteste PST-Starterin siegte Irmgard Mann in 7:09,63 Minuten in der Altersklasse W 70.