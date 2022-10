Bengel : Sorgen um Mitglieder und Stadion

Der Leichtathletik-Kreisvorsitzende Hans-Peter Schon (rechts) konnte beim Kreistag in Bengel fünf Sportlern persönlich DLV-Bestennadeln überreichen und Waltraud Schwaab (Mitte) mit der silbernen Ehrennadel des Leichtathletik-Verbands Rheinland auszeichnen. Foto: Holger Teusch

Bengel Zwei Corona-Jahre bedeuteten einen Einschnitt für die Leichtathletik im Kreis Bernkastel-Wittlich. Mitgliederzahlen sind drastisch gesunken.

Es geht wieder aufwärts! Das war die Botschaft, die der Bernkastel-Wittlicher Leichtathletik-Kreisvorsitzende Hans-Peter Schon nach zwei Jahren Corona-Pandemie, in denen das Wettkampfgeschehen in der olympischen Kernsportart im Kreis Bernkastel-Wittlich fast gänzlich zum Erliegen kam, beim Kreistag in Bengel trotz vielfältiger Sorgen aussandte.