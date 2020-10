Nachwuchsförderung : Leichtathletik-Talentiaden abgesagt

Trier/Wittlich Die Talentsichtung bei den Leichtathleten leidet unter der Corona-Pandemie. Die Sichtung für den U-12-Perspektivkader 2021 wurde nun erst einmal abgesagt.

Ursprünglich sollten am kommenden Wochenende (31. Oktober/1. November) in Bernkastel-Kues, Sinzig, Montabaur und Idar-Oberstein die Perspektivkader 2021 für den Mehrkampf zusammengestellt werden. „Es tut uns sehr leid, vor allen für die Mädchen und Jungen, die gerne am Wochenende ihr Können gezeigt hätten“, bedauert der LVR-Beauftragte für Talentsichtung und -förderung Jörg Klein vom Athletic-Team Wittlich. Wie die Kader nun gebildet werden, werde in den nächsten Tagen besprochen.