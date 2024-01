Leichtathletik-Hallenmeisterschaften Zehn Landestitel und ein erfülltes DM-Ziel

Hannah Schwinds Wunsch ging in Erfüllung: „Unter die ersten Acht will ich auf jeden Fall“, hatte die 16-Jährige vor den Deutschen Hallen-Mehrkampfmeisterschaften erklärt. Als sechstbeste deutsche Fünfkämpferin der Altersklasse U 18 kehrte die Leichtathletin vom Post-Sportverein Trier (PST) am Samstagabend von den Titelkämpfen in Frankfurt vom Main an die Mosel zurück. 3601 Punkte sammelte Schwind. Dabei stellte die Gymnasiastin mit 9,24 Sekunden über 60 Meter Hürden, 11,15 Metern im Kugelstoßen, 2:30,95 Minuten über 800 Meter, 1,67 Metern im Hoch- und 5,23 Metern im Weitsprung in allen fünf Disziplinen persönliche Hallenbestleistungen auf. Kleiner Wermutstropfen: Die Viertplatzierte lag nur 34 Zähler vor der Triererin. Für eine Medaille hätte Schwind allerdings bereits 248 Punkte mehr sammeln müssen.