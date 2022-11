Hallensportfest in Bernkastel-Kues : Leichtathletikkinder wieder am Start!

Leichtathletikkinder wieder am Start!

Hallensportfest in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Erstmals richtet der SFG Bernkastel-Kues am Samstag (19.11.) sein Kinderleichtathletik-Hallensportfest im Herbst aus.

(teu) Der Vorreiter in Sachen Kinderleichtathletik (Kila) ist wieder zurück! Am Samstag (19.11.) werden rund 200 Kinder bis 13 Jahre beim Hallensportfest des SFG Bernkastel-Kues erwartet. Bereits seit Mitte der 1990iger-Jahre organisiert der größte Sportverein des Kreises Bernkastel-Wittlich das Sportfest speziell für Kinder. Lange bevor der Deutsche Leichtathletik-Verband spezielle Kila-Disziplinen propagierte, bot der SFG unter Leichtathletik-Abteilungsleiter Wolfgang Baum beispielsweise einen Biathlon aus Laufen und Zielwerfen an. Statt Hürden werden Bananenkisten übersprungen und stimmungsvoller Höhepunkt ist jeweils die Pendelstaffel.