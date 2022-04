Trainingslager : In aller Welt und in der Eifel

Boulder/Erfurt/Iten/Gerolstein Endlich wieder Trainingslager für alle Leichtathleten! Vom Nachwuchssportler bis zur Weltklasseläuferin nutzten die Ostertage für einen Trainingsschwerpunkt kurz vor dem Saisonauftakt.

Die Profiläufer Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier und Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel waren von Berufs wegen auch in den vergangenen beiden Jahren im Höhentrainingslager. Krause plant in dieser Saison insgesamt sechs Aufenthalte in der Höhe. In den ersten Wochen des Jahres war die Olympia-Fünfte und deutsche Rekordlerin über 3000 Meter Hindernis in Kenia. Nur kurz war sie zu Hause im hessischen Dillenburg, bevor es kurz nach Österreich, dann zur Leistungsdiagnostik in Leipzig und im März weiter zusammen mit vielen anderen deutschen Läufern ins nächste Höhencamp nach Südafrika ging. Zehn Tage zu Hause waren quasi ein Heimaturlaub. Ostern verbrachte Krause in Boulder im US-Bundesstaat Colorado, um sich auf die für Mai geplanten ersten Wettkämpfe vorzubereiten. Die Saison erst mit der (wegen Corona verschoben) WM in Eugene im Juli und dann mit der Heim-Europameisterschaft in München im August ist lang. Rund 280 Tage werde sie in diesem Jahr nicht zu Hause, sondern im Trainingslager oder auf Wettkampfreise sein. Im Kofferpacken sei sie mittlerweile genauso Profi wie im Laufen, sagt Krause.