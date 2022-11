Kinderleichtathletik : Leuchtende Kinderaugen beim Kila-Neustart

Das Team SFG Bernkastel-Kues II (in den roten Trikots, hier beim Start zum Biathlon) gewann in der Altersklasse U 10 den Mannschaftsmehrkampf beim Kinderleichtathlik-Hallensportfest in Bernkastel-Kues. Foto: Holger Teusch

Bernkastel-Kues Der SFG Bernkastel-Kues richtete nach dreieinhalb Jahren Corona-Pause wieder sein Kinderleichtathletik-Hallensportfest aus. 163 Mädchen und Jungen bis 13 Jahre hatten Spaß beim Laufen, Werfen und Springen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Niemand merkte, dass Waltraud Schwaabs rechter Zeigefinger arg belastet war. In Rekordzeit hatte das EDV-Team beim Kinderleichtathletik-Hallensportfest des SFG Bernkastel-Kues am vergangenen Samstag die Urkunden für die Siegerehrung vorbereitet. Doch der SFG-Vorsitzende Günter Wagner hätte zusammen mit Sportfest-Organisationsleiter Wolfgang Baum sogar noch etwas früher die Auszeichnungen verteilen können, wenn die Technik nicht ihre Macken gezeigt hätte. Der Urkunden-Drucker verlangte plötzlich, dass Waltraud Schwaab das Papier jedes mal mit einem Fingerdruck auf die Einzugstaste freigab. Eine nervige Marotte der Technik, von der die Teilnehmer und ihre Betreuer aber nichts mitbekamen.

Auch wenn die Gastgeber des SFG alle Sieger stellten, Spaß hatten alle. Vor allen in den Mannschaftswettkämpfen der Kinderleichtathletik (Kila) wird durch das spezielle Format darauf geachtet, dass niemand sich abgehängt fühlt. So gibt es eine Hindernis-Sprintstaffel, einen besonderen Hoch-Weitsprung auf Matten und den beliebten Biathlon. Dabei wird natürlich nicht geschossen, sondern mit Bällen auf Hütchen geworfen. Für jedes stehengelassene Hütchen gehts in eine Strafrunde.

Im Dreikampf (Sprint, Hochsprung, Medizinballstoßen) der Zwölf- und Dreizehnjährigen mit Einzelwertung rückte die messbare Leistung in den Vordergrund. Außer dem Hochsprung sind die Zeiten, Höhen und Weiten aber nur bedingt mit denen der Vorjahre vergleichbar. Herausheben kann man aber Paulina Müllers und Noel van Erden. Die beiden 13-Jährigen übersprangen jeweils 1,50 Meter. Nur fünf Zentimeter weniger (1,45 Meter) meisterte Emma Discher (alle SFG). Schnellste Sprinter über 30 Meter waren Xenia Trossen mit 4,84 Sekunden und Katharina Götz mit 4,87 Sekunden (beide SFG) sowie Andrik Hering (TuS Argenthal) mit 4,82 Sekunden.

163 Mädchen und Jungen im Alter bis 13 Jahre tummelten sich nach mehr als dreieinhalb Jahren Pause wieder beim SFG-Leichtathletik-Hallensportfest. Bisher hatte die Veranstaltung immer Anfang März stattgefunden. 2020 musste der SFG wegen der Corona-Pandemie als einer der ersten Veranstalter absagen. In den beiden Folgejahren gab es zum gewohnten Zeitpunkt wegen der Auflagen keine Möglichkeit das Sportfest auszurichten. Noch einmal bis März warten wollte man aber nicht, erklärt Wolfgang Baum: „Bei den Jüngsten ist sowieso am meisten ausgefallen, deshalb habe wir das Sportfest ausnahmsweise im November durchgeführt.“ Schon Im März 2023 steht am gewohnten Termin die nächste Auflage an.

Vor der Pandemie lag die Teilnehmerzahl zwar um 100 Mädchen und Jungen höher, mit 163 Kindern könne man aber gut leben, sagt Baum: „Ich denke, um nach dreieinhalb Jahren langsam wieder in den Wettkampfmodus zu kommen, war das genau richtig.“ Auch weil die eigentlich für Ballsportarbeiten ausgelegte Halle am Bernkastel-Kueser Sportfest bei noch höheren Teilnehmerzahlen eng wird und die Umbauarbeiten (für den Biathlon müssen beispielsweise Sprung- und Stoßanlagen abgebaut werden) aufwendig sind. „Unsere 30 Helfer haben super gearbeitet. Es ist immer wieder hart. Der Aufbau startet freitags und am Samstag um 21 Uhr war die halle wieder proper“, erzählt Baum. Aber der Blick in die leuchtenden Kinderaugen bei der Siegerehrung entschädigte den SFG-Leichtathletik-Abteilungsleiter und alle Helfer für alle Mühen.

Ergebnisse:

Kila-Mannschaftswettkampf:

U 8: 1. SFG Bernkastel-Kues 6 Punkte, 2. SG Leiwen Minis 8, 3. PSV Wengerohr/TSV Bullay-Alf 9.

U 10: 1. SFG Bernkastel-Kues II 4 Punkte, 2. SFG Bernkastel-Kues I 8, 3. SFG Bernkastel-Kues III 12.

U 12: 1. SFG Bernkastel-Kues I 5 Punkte, 2. SFG Bernkastel-Kues II 7, 3. SG Leiwen 14.

Hallen-Dreikampf U 14:

Mädchen W 12: 1. Miene Weis (SFG Bernkastel-Kues) 5 Punkte, 2. Mila Raithel (PST Trier) 6, 3. Sarah Jörg (TV Morbach), Stella Franzen (SFG Bernkastel-Kues) und Jennifer Muxfeld (TuS Argenthal) alle 10, 6. Annabell Müller (TSV Bullay-Alf) 14.

W 13: 1. Xenia Trossen 6 Punkte, 2. Theresa Kalles, Paulina Müllers und Katharina Götz alle 8, 5. Emma Discher 11 (alle SFG Bernkastel-Kues), 6. Julia Richter (TSV Bullay-Alf) 17.

Jungen M 12: 1. Vlad Zahu und Oskar Griebler beide 5 Punkte (beide SFG Bernkastel-Kues), 3. Julian Hertel (PST Trier) 9, 4. Nicolas Haase ( SFG Bernkastel-Kues) 14, 5. Jakob Leis ( SFG Bernkastel-Kues) und Jonte Behrens (TuS Argenthal) beide 15.

Nach dreieinhalb Jahren Corona-Pause war der Nachwuchs beim Kinderleichtathlik-Hallensportfest des SFG Bernkastel-Kues wieder mit Spaß bei der Sache und freute sich auf Medaillen und Pokale. Foto: Holger Teusch