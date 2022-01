Laufen : LGV-Brite läuft in USA zweitschnellste 1000-Meter-Zeit weltweit

Der für dei LG Vulkaneifel startende Brite Seb Anthony (hier beim Trierer Silvesterlauf 2019) lief in 2:20,07 Minuten die in diesem Jahr bisher zweitschnellste Zeit über 1000 Meter in der Halle. Foto: Holger Teusch

Blacksburg/Hillesheim Der für die LG Vulkaneifel (LGV) startende Brite Seb Anthony ist die Nummer zwei in der Welt über 1000 Meter in der Halle! Der 24-Jährige, der in den USA studiert, gewann am vergangenen Freitagabend in Blacksburg/Virginia das Rennen über fünf 200-Meter-Runden in 2:20,07 Minuten.

Von Holger Teusch