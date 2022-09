Leichtathletik : Erst Blitzstart, jetzt Zehnkampf-Vorbereitung

Daun/Diez Mit Tyler Weyer trainiert im Dauner Wehrbüschstadion wieder ein junger Leichtathlet, der die Zehnkampf-Tradition in der Eifel fortführen konnte.

Zum Saisonabschluss gab es noch einmal eine persönliche Bestleistung für Tyler Weyer. Bei den Oranienkampfspielen in Diez an der Lahn blieb der Leichtathletik-Neueinsteiger von der LG Vulkaneifel (LGV) am vergangenen Wochenende wenige Tage vor seinem 15. Geburtstag über 300 Meter erstmals unter 41 Sekunden. 40,85 Sekunden zeigte die Digitaluhr nach der Dreiviertel Stadionrunde. Das war nur 21 Hundertstelsekunden langsamer, als der fast 20 Jahre alte U-16-Vulkaneifel-Kreisrekord von Patrick Vogt (VfB Ahbach).