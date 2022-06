Leichtathletik : Förster als erste Elfjährige unter 2:30 Minuten

Rehlingen Vor der Regenunterbrechung lief es beim Rehlinger Pfingstsportfest für den Leichtathletik-Nachwuchs aus der Region gut.

Bei den Nachwuchs-Wettbewerben des 57. Pfingstsportfest im saarländischen Rehlingen lief am Sonntag noch alles nach Plan. Sowohl was die zeitlich Abfolge, als auch was die Resultate der jungen Leichtathleten aus der Region Trier betraf. Für die herausstechende Leistung sorgte dabei Lilly Förster. Die Nachwuchsläuferin des Post-Sportvereins Trier (PST) löschte nach mehr als drei Jahrzehnten die W-11-Bezirksbestzeit über 800 Meter von Anna Schuberth aus den Listen. Die spätere Deutsche Jugendvizemeisterin von der LG Vulkaneifel lief im Herbst 1991 handgestoppt 2:30,1 Minuten. Förster blieb nun mit 2:29,83 Minuten als erstes Mädchen der Region Trier in der Altersklasse W 11 (dazu zählen alle, die im betreffenden Jahr ihr elftes Lebensjahr vollenden) unter der 2:30-Minuten-Marke. Damit belegte die Tochter von Triathlontrainer Marc Pschebizin, die erst in einigen Tagen ihren elften Geburtstag feiert, im Rennen der 13-Jährigen hinter der Rehlinger Lokalmatadorin Liara Schulze (2:28,39) den zweiten Platz.