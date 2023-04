Schnelle Nachwuchsläuferin So schnell, wie seit drei Jahrzehnten niemand mehr

Gleich bei ihrem ersten Bestenlisten-Wettkampf in der Altersklasse W 12 hat Lilly Förster am Dienstagabend ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die noch Elfjährige vom Post-Sportverein Trier (PST) lief in Saarbrücken 2000 Meter in 6:55,95 Minuten. Nur ein Mädchen dieser Altersklasse aus der Region Trier war jemals schneller: Vor 31 Jahren rannte die Daunerin Anna Schuberth die fünf Stadionrunden handgestoppt in 6:48,5 Minuten. In ganz Rheinland-Pfalz blieben bisher weniger als zehn Mädchen unter sieben Minuten. In Deutschland war im vergangenen Jahr nur eine Zwölfjährige schneller. Lilly Förster steigerte sich in einem Steigerungslauf um fast 20 Sekunden (im vergangenen September lief sie 7:14,78 Minuten). Den ersten Kilometer absolvierte die PST-Nachwuchsläuferin in 3:30 Minuten, den zweiten in 3:25 Minuten.