Skilanglauf : Lob vom Bundestrainer fürs Weltcup-Viertelfinale

Livigno Wenige Stunden vor seiner Abreise zur U-23-Weltmeisterschaft gelang dem Manderscheider Skilangläufer Jan Stölben erstmals der Einzug in ein Weltcup-Viertelfinale.

Als einziger Deutscher, der über den Prolog hinaus kam, zog Stölben auch die Aufmerksamkeit von Peter Schlickenrieder auf sich. Eine „sehr positive Überraschung“ sei der einzige Rheinland-Pfälzer in der Skilanglauf-Nationalmannschaft, lobte der Bundestrainer. Auch Stölbens Viertelfinal-Auftritt beurteilte Schlickenrieder positiv. Logischerweise fehlte ihm natürlich noch die taktische Abgebrühtheit. Diese Erfahrung machte auch Stölben. „Ich hatte mich anfangs gut positioniert und habe mir nur in der letzten Kurve ungünstig den Weg abschneiden lassen“, erzählt der Manderscheider, der am Bundesstützpunkt in Oberstdorf trainiert.

Zeit, seine Erfahrungen zu verarbeiten, hatte Stölben kurz nach dem Rennen im Auto. Von Livigno chauffierte ihn seine Mutter Christine noch am Samstagabend zurück Richtung Deutschland. Denn am Sonntagvormittag um zehn Uhr startete Jan Stölben via Frankfurt am Main mit dem U-23-Nationalteam zur Weltmeisterschaft. In Whistler an der kanadischen Westküste finden vom 29. Januar bis 4. Februar die Welttitelkämpfe der Unter-23-Jährigen statt. Nach seinem Weltcup-Auftritt in Livigno kann Stölben dem Sprintrennen mit breiter Brust entgegensehen.