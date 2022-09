Halbmarathon : Luxemburgischer Titelträger schneller als Deutscher Meister

Remich Der Trierer Martin Kasel war beim Halbmarathon Route du Vin in Remich als 36. bester Deutscher.

Yonas Kinde stellt den deutschen Halbmarathonmeister in den Schatten! Der bereits 42-Jährige Flüchtling aus Äthiopien gewann am vergangenen Sonntag mit der Lizenz des luxemburgischen Clubs Celtic Diekirch die Meisterschaften des Großherzogtums über die 21,1-Kilometer-Distanz in Remich in 1:04:33 Stunden. Damit war Kinde 19 Sekunden schneller als zeitgleich der Deutsche Meister Konstantin Wedel (Regensburg/1:04:52) in Ulm. Im Gesamtklassement des zum 59. Mal ausgetragenen Klassikers Route du Vin musste sich Kinde nur dem Belgier Lucas da Silva (1:04:27) geschlagen geben. Bester Deutscher war als 36. in 1:19:54 Stunden Martin Kasel von Tri Post Trier vor Lars Olk (Ausdauerteam.de Morbach), der in 1:21:36 Stunden ebenfalls persönliche Bestzeit lief. Zusammen mit den Rennen über fünf und zehn Kilometer kamen in Remich 1644 Läufer ins Ziel.