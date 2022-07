Landschaftslauf : Durchstarten auf neuer Halbmarathon-Strecke

Lauffreunde pur zwischen Daun, Schalkenmehren und Gillenfeld soll am 27. August beim 24. Maare-Mosel-Lauf wieder herrschen. Foto: Holger Teusch

Daun/Schalkenmehren/Gillenfeld Der 24. Maare-Mosel-Lauf soll am 27. August in bekannter Form, aber doch mit einigen Neuerungen stattfinden. 200 Anmeldungen liegen bereits vor für den größten Landschaftslauf der Region.

Es war ein ganz besonderer Maare-Mosel-Lauf im vergangenen Jahr. 500 Läufer gingen am traditionellen Lauf-Samstag, am letzten Wochenende im August, verteilt über den ganzen Tag, vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag auf die verschiedenen Laufstrecken. Trotz Regen am Vormittag, damals ohne Bustransfer zu den Startorten (am 27. August gibt es den wieder) und auch ohne Programm für Kinder, erzählt Inge Umbach. Corona erzwang zwar einen anderen Maare-Mosel-Lauf als gewohnt, aber stoppen konnte die Pandemie die Großveranstaltung im Vulkaneifelkreis nicht. Die langjährige Organisationsleiterin des Maare-Mosel-Laufs war und ist begeistert vom damaligen Zuspruch. Ein Blick in die Ergebnisliste zeigt, wie beliebt der größte Landschaftslauf der Vulkaneifel in der Region und weit darüber hinaus ist.

Den Schwung will man mitnehmen. Und auch gute neue Erfahrungen habe man gemacht, erzählt Umbach. Beispielsweise bekommen diejenigen ihre Startunterlagen bequem nach Hause zugeschickt, die sich frühzeitig anmelden. „Das war für uns sehr entspannt. Deshalb machen wir das in diesem Jahr wieder“, erklärt Umbach, dass diese Vorgehensweise auch für das ehrenamtliche Organisationsteam Vorteile hat. Bei Anmeldung bis neun Tage vor dem Lauf werden die Startnummern per Post zugestellt. Wer sich später einschreibt, kann die Unterlagen entweder in der Laufoase in Ellscheid abholen oder am Wettkampftag an der Gillenfelder Schule.

Info 24. Maare-Mosel-Lauf Datum: Samstag, 27. August 2022 ab 16 Uhr Ziel: für alle in Gillenfeld (Schule am Pulvermaar) Wettbewerbe/Strecken: Kinder- und Schülerläufe über 300 Meter, 1 km und 2 km (Start: Gillenfeld), 5 km (Start: Mehren Gewerbegebiet am Maare-Mosel-Radweg), 7-km-Gesundlandstrecke ohne Zeitmessung (Start: Mehren Gewerbegebiet am Maare-Mosel-Radweg), 10 km (Start: nahe Maarbad Schalkenmehren), Halbmarathon (21,1 km, Start: Bahnhof Daun) Internet/Anmeldung: www.maaremosellauf.de

Die wichtigste Erfahrung war 2021 aber die neue Halbmarathon-Strecke. „Wir haben so viele positive Rückmeldungen zur neuen Strecke erhalten“, freut sich Torsten Ringer. „Der Halbmarathon wird deshalb so bleiben wie im letzten Jahr. Also ohne den Anstieg am Mürmes. Das einzige, was sich gegenüber 2021 ändert, ist, dass das Ziel an der Schule in Gillenfeld ist“, erzählt der für die Streckenplanung zuständige Ausdauersportler. Nach dem Start in Daun, dem Lauf über das Viadukt und durch den ehemaligen Eisenbahntunnel verspricht die Aussicht vom Maarkreuz auf das Schalkenmehrener Maar ein wahrer Höhepunkt des Hauptwettbewerbs zu werden.

Das Schalkenmehrener Maar wird von den Halbmarathonläufern mehrmals zum Teil umrundet. Die Zehn-Kilometer-Läufer starten wieder in der Nähe des Maarbads und kommen in den Genuss der Aussicht auf den Kratersee. Danach geht es nicht nur flach, sondern sogar weitgehend bergab über den Maare-Mosel-Radweg zum Ziel an der Gillenfelder Schule.

Apropos Ziel: 2021 war - Corona-bedingt - ein provisorischer Zielbereich auf dem Maare-Mosel-Radweg am Ortseingang von Gillenfeld aufgebaut worden. Am 27. August geht es in allen Wettbewerben wie bis 2019 bis zur Schule der Pulvermaar-Gemeinde. Die zusätzlichen rund 800 Meter werden beim Halbmarathon am Sportplatz von Schalkenmehren eingespart, um auf die exakten 21,1 Kilometer zu kommen. Und natürlich wird es auch wieder Siegerehrungen.

Der Lauf am Schalkenmehrener Maar vorbei gehört zu einem der Höhepunkte beim Maare-Mosel-Lauf. Foto: Holger Teusch