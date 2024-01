Skilanglauf Manderscheider Jan Stölben startet beim Heim-Weltcup in Oberhof

Die Skilangläufer erobern an diesem Wochenende die Biathlon-Hochburg Oberhof und mit im deutschen Weltcup-Team ist nach einer zweiwöchigen Trainingsphase auch wieder Jan Stölben aus Manderscheid. Der 22-Jährige vom SLV Ernstberg ist in Thüringen für den Sprint in der klassischen Paralleltechnik am Freitag und die Staffel in der freien Technik über 4 x 7,5 Kilometer am Sonntag vorgesehen. Das Einzelstartrennen über 20 Kilometer am Samstag lässt er aus, um mit Blick auf die U-23-Weltmeisterschaft im slowenischen Planica vom 5. bis 11. Februar. Mit drei Weltcup-Platzierungen unter den besten 30 hat Stölben die WM-Norm bereits ebenso erfüllt, wie Jan Friedrich Doerks (SWV Goldlauter, eine Top-30-Platzierung). Vier weitere Athleten haben im untergeordneten FESA-Cup einen teil der Norm erfüllt. In Oberhof wird der Deutsche Ski-Verband insgesamt fünf U-23-Sportlern die letzte Chance geben, sich für einen von voraussichtlich nur vier WM-Startplätzen zu empfehlen.