Yvonne Engel im Porträt Marathon unter drei Stunden: Mental so anstrengend wie körperlich

Die Hamburger Marathonstrecke hat Yvonne Engel erst nach dem Lauf kennengelernt. Beim Bummel durch die Hansestadt am vergangenen Montag habe ihr Ehemann Dirk Engel an manchen Stellen erzählt: „Hier sind wir gestern entlang gelaufen.“ „Wirklich?, habe ich dann gefragt“, erzählt Yvonne Engel lachend. Während eines Rennens sei sie meist im Tunnel, nehme zwar die Anfeuerungsrufe der Zuschauer wahr, bekomme sonst von der Umgebung aber nur wenig mit. Bei ihrem bisher schnellsten Marathon war es ganz extrem. „Das war mental das Härteste, was ich im Sport bisher gemacht habe. Das war mental so anstrengend wie körperlich. Man darf ja nie nachlassen, muss immer hoch konzentriert bleiben und muss sich selbst pushen.“