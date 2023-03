Leichtathletik Marathonrekordler Fitwi läuft vor der eigenen Haustür

In den vergangenen beiden Jahren fand das Einladungssportfest in Hillesheim statt. „Da der Sportplatz in Hillesheim derzeit durch Baumaßnahmen belegt ist und wir dieses Event sowieso an unterschiedlichen Standorten in der Vulkaneifel durchführen möchten, freuen wir uns über Gerolstein, den Wohnort von Samuel Fitwi, als neuen Austragungsort“, erklärt Duppich. Außer dem Eliterennen der Männer soll es noch weitere 5000-Meter-Läufe für Frauen, die regionale Männer-Spitze (Qualifikationszeit: 16:30 Minuten) und Hobbyläufer geben. Außerdem sind Staffelläufe für Firmen und Schulen geplant. „Im Rahmen des Events wird auch die 50-Jahr-Feier der LG Vulkaneifel durchgeführt“, kündigt Duppich an. Fitwis Trainer ist der Vorsitzende der ältesten Leichtathletik-Gemeinschaft der Region, die im vergangenen Dezember 50 Jahre alt wurde.