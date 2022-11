Marathon : Markus Wolff Dritter beim 25. Rursee-Marathon

Einruhr Markus Wolff vom Lauftreff Schweich bleibt beim 25. Landschaftsmarathon in der Nordeifel unter drei Stunden über 42,195 Kilometer.

Höhenmeter satt statt flacher Asphalt, Landschaftserlebnis statt Zuschauerspalier, etliche Langstreckenläufer der Region nutzten den Rursee- statt eines Stadt-Marathon im, nordrhein-westfälischen Teil der Eifel für ihren Saisonabschluss. Auf der 42,195-Kilometer-Strecke rund um die Rurtalsperre mit ihren 370 Höhenmetern blieb Markus Wolff vom Lauftreff Schweich als einer von vier Läufern unter knapp 1300 Teilnehmern unter drei Stunden. Der 38-Jährige, der im Frühjahr in Wien auf flachem Parcours 2:29:31 Stunden gelaufen war, musste sich nach 2:58:08 Stunden nur dem Belgier Xavier Schneider (2:51:06) und dem vielfachen Deutschen Senioren-Meister Markus Mey (TV Eifelkraft Konzen/2:52:48) geschlagen geben. Bei der 25. Auflage des Rursee-Marathons am ersten November-Samstag gewann Wolff damit bei den 35- bis 39-Jährigen wie drei weitere Läufer aus der Region Trier ihre Altersklasse. Ultramarathon-Spezialist Gert Mertens von der Eifelläufern siegte bei den 55- bis 59-Jährigen in 3:21;17 Stunden mit mehr als einer halben Stunde Vorsprung. Ute Kleinert von der TG Konz setzte sich in 4:39:33 Stunden in der Altersklasse W 60 und Jürgen Freymuth von der LG Vulkaneifel in 5:15:43 Stunden in der Altersklasse M 70 durch.