Halbmarathon : Martin Müller fliegt zum Titel-Triple (Fotos)

Föhren Michelle Bauer vom LT Schweich und Martin Müller von der LG Meulenwald Föhren sorgten bei den Rheinlandmeisterschaften im Halbmarathonlauf im Industriepark Region Trier dafür, dass die Titel in der Region bleiben.

Auf den letzten 100 Metern breitete Martin Müller die Arme aus und flog ins Ziel. Zehn Jahre nach seinem ersten Rheinland-Titelgewinn sicherte sich der mittlerweile 31-Jährige auf seiner Heimstrecke im Industriepark Region Trier (IRT) wieder den Verbandstitel im Halbmarathonlauf. „Es ist eigentlich ein Dreifachsieg“, sagte Müller. Er war in 1:12:09 Stunden über 21,1 Kilometer nicht nur Schnellster im Gesamteinlauf, sondern auch in der Altersklasse M 30 (30 bis 34 Jahre) und sicherte auch zusammen mit M-55-Titelträger Alwin Nolles (1:24:17) und dessen Zwillingsbruder Thomas Nolles (1:37:01) der ausrichtenden LG Meulenwald Föhren (LGM) auch den in der Teamwertung. Müller landete in Abwesenheit von Titelverteidiger Kai Merten (TG Konz), der kurz vor dem Start am Sonntagmorgen absagte, einen Start-Ziel-Sieg. Um den Vizetitel stritten sich bis auf die letzten Meter Tim Dülfer von der LG Vulkaneifel und Thierry van Riesen (LG Rhein-Wied) mit dem besseren Ende für den für die Eifel-LG startenden Triathleten aus Trier.