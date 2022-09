Leichtathletik : Medaillenflut für SFG-Leichtathleten

Mit extra angefertigten blauen Shirts starteten die Leichtathleten des SFG Bernkastel-Kues bei den Deutschen Meisterschaften des Deutschen Turner-Bundes in Bruchsal in den leichtathletischen Disziplinen. Foto: SFG Bernkastel-Kues

Bruchsal Diskuswurf-Ass Nele Anton wird Deutsche Jugendmeisterin im Schleuderballwurf und Steinstoßen bei der DM des Deutschen Turner-Bundes.

(teu) „Medaillenflut“ nennt Wolfgang Baum das, was am vergangenen Wochenende über die Leichtathleten des SFG Bernkastel-Kues hereinbrach. Ein Dutzend Mal standen die Sportler von der Mosel bei den nationalen Titelkämpfen des Deutschen Turner-Bundes (DTB) in Bruchsal auf dem Siegerpodest. Das Edelmetall für die Sportler war auch Lohn für die Betreuer.