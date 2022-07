Erlebnislauf : Medoc-Marathon-Flair in der Eifel

Bitburg Der Rotweinlauf findet am Freitag, 15.Juli zum siebten Mal statt. Drei Strecken mit bis zu zehn Probierstationen werden angeboten.

In den ersten beiden Corona-Jahren hatten die Eifelläufer die Laufbewegung mit dem Bitburger Rotweinlauf etwas zusammengehalten. Es waren 2020 und 2021 zusammen mit den Veranstaltungen des LG Meulenwald Föhren die einzigen offiziellen Sommerläufe für Jedermann. Ähnlich wie beim berühmtem Medoc-Marathon, der in den vergangenen beiden Jahren allerdings wegen der Pandemie ausfiel, gibt es an bis zu zehn Probierstationen Rotweine (aber auch Wasser) zum Verkosten angeboten. Möglich ist es allerdings auch, einfach eine der drei zwischen knapp fünf und etwa neun Kilometer langen Strecken abzulaufen und erst im Ziel im Bitburger Stadion Ost die Weine zu probieren. Anders als beim Medoc-Marathon gibt es beim Bitburger Rotweinlauf keine Zeitmessung und auch kein Zeitlimit, so dass auch Wanderer und Spaziergänger teilnehmen können. Der Lauf ist als reiner Erlebnis- und Freundschaftslauf konzipiert. Start ist um 19 Uhr auf der Sportanlage Bitburg-Ost.