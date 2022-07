Spendelauf : Mehr als 10.000 Lauf-Kilometer für die Villa Kunterbunt

Zehn Kilometer Anlauf nahmen rund drei Dutzend Läufer, um zum Abschluss der 10.000-Kilometer-Laufaktion des Trierers Frank Knodt (Zweiter von rechts) die 1000-Euro-Spende eines Trierer Kreditinstituts sybolisch an der Villa Kunterbunt zu überbringen Foto: Holger Teusch

Trier Benefizaktion des Trierers Frank Knodt hat schon nach drei Monaten das Ziel erreicht.

(teu) Spendenläufer Frank Knodt versagte die Stimme im Garten der Villa Kunterbunt. So überwältigt war er von der Unterstützung für den 10.000-Kilometer-Benefizlauf zugunsten der Villa Kunterbunt. Im April hatte der 46-Jährige zum kollektiven Lauf-Kilometer-Sammeln aufgerufen. Eine 1000-Euro-Spende für das Nachsorge- und Beratungszentrum für chronisch kranke Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien sagte ein Trierer Kreditinstitut für das Erreichen von 10.000 Kilometern zu.

Rund ein Fünftel über der notwendigen Distanz hatte Knodt aufgezeichnet, als er am vergangenen Samstag mit rund drei Dutzend Läufer, darunter dem ehemaligen nationalen Spitzenläufer Carlo Schuff, die Spende symbolisch an den ehrenamtlichen Villa-Kunterbunt-Geschäftsführer Dr. Christoph Block übergaben. Zehn Kilometer Anlauf nahmen die mehr als 30 Läufer bei einem kommunikativen Lauf entlang der Mosel. „Es gibt viele Menschen, Kinder und Jugendliche, die so etwas nicht erleben können“, sagte Knodt zu seiner Motivation zu seiner mittlerweile dritten Benefizaktion. Die auch einen weiteren positiven Nebeneffekt hatte: „Es gab einige, die haben durch die Aktion wieder mit dem Laufen begonnen“, erzählt Knodt.