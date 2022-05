Marathon : Mehr Musik-Gruppen als Lauf-Kilometer

Luxemburg Nach zwei Jahren Pause findet der ING Night Marathon Luxembourg am 28. Mai zum 15. Mal statt. Mit 12 000 Teilnehmer werden 4000 weniger erwartet als 2019.

Eine Stimmung wie bei den ersten 14 Auflagen versprechen die Luxemburg-Marathon-Macher. Aber doch ist vieles anders beim kleinen Jubiläum. Nicht wegen Corona, sondern wegen der fertiggestellten Tram. Die Luxemburger Straßenbahn soll auch während der Rennen weitestgehend fahren. Deshalb werden die Schienen so selten wie möglich überquert. Das ermöglicht den Organisatoren nebenbei auch den Verzicht auf etliche Shuttlebusse und damit Kosteneinsparungen (die Tram-Benutzung ist in Luxemburg kostenlos).

Einsparpotential ergibt sich auch bei den Topathleten. Erstmals sind keine Afrikaner verpflichtet worden. Der Hauptgrund laut François aber die Unsicherheit wegen Corona, wie beispielsweise nötigen Impfungen. Dass der Marathon Ende Mai in Luxemburg ohne Testpflicht und Abstandsregeln stattfinden kann, war vor einigen Monaten so noch nicht absehbar. So rückt der erste Sieg eines Nicht-Afrikaners auf der 42,195-Kilometer-Distanz in Reichweite. Für das teilnehmerstärkere Halbmarathonrennen wurden bereits in den vergangenen Jahren keine afrikanischen Läufer verpflichtet.