Laufen : Mehr Teilnehmer als vor Corona beim Pronsfelder Lauf (Fotos)

Weit vorne in der langen Läuferschlange des Pronsfelder Volks- und Straßenlaufs blieb Michelle Bauer vom LT Schweich (rotes Trikot) als einzige Frau über zehn Kilometer unter 40 Minuten. Foto: Holger Teusch

Pronsfeld 408 Teilnehmer erreichen das Ziel beim 34. Pronsfelder Volks- und Straßenlaufs. Alexander Bock gewinnt an seinem 29. Geburtstag über zehn Kilometer in 30:56 Minuten. Michelle Bauer bleibt als einzige Frau unter 40 Minuten.

Vor dem Laufvergnügen hieß es erst einmal Schlange stehen! Nicht nur wie gewohnt an der Startnummernausgabe. Die erste Schlange bildete sich beim Pronsfelder Volks- und Straßenlauf bereits bei der Zutrittskontrolle auf das Veranstaltungsgelände. Nur gegen Covid-19 geimpfte, von einer Corona-Erkrankung genesene oder tagesaktuell getestete Läufer, Betreuer und Zuschauer waren zugelassen.

Abhalten zu kommen ließ sich davon offensichtlich kaum jemand. Mit 408 Teilnehmern wurden sogar etwas mehr Läufer im Ziel registriert, als beim letzten Pronsfelder Lauf vor der Pandemie im Herbst 2019 (damals waren es 402). Von dem Andrang gerade der Kindergarten- und Grundschulkinder mit entsprechend vielen Begleitern schienen die Organisatoren der LG Pronsfeld-Lünebach am letzten September-Samstagnachmittag zunächst überrascht. Ein eilends aufgebauter zweiter Zugang brachte aber Entlastung.

Nach dem zähen Zugang ging es auf den (bis auf den Halbmarathon) flachen Strecken im Prümtal aber beim Laufen schnell zur Sache. Vor allem für Alexander Bock. An seinem 29. Geburtstag zitterte der ehemalige Läufer des PST Trier (jetzt LC Rehlingen) um eine Zeit unter der 31-Minuten-Schallmauer. „Ich habe 30:58 gesehen. Könnte dann am Ende aber auch genau 31:00 sein“, befürchtete Bock. 30:56 Minuten bescheinigte ihm das Zeitmessteam nach der Auswertung. Sogar an seiner persönlichen Bestzeit von 30:48 Minuten (gelaufen bei den Deutschen Meisterschaften vor sechs Jahren) war er nah dran.