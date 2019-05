Dauner Thorsten Ringer wiederholt seinen Vorjahressieg beim Lehwaldlauf.

(teu) Nach zehn Kilometern durch den Mehrener Lehwald musste Thorsten Ringer erst einmal seine Schuhe ausziehen. An die Blase, die er sich beim Bonner Halbmarathon (die 21,1 Kilometer rannte er in 1:20:42 Stunden) einen Monat zuvor gelaufen hatte, hatte der 40-Jährige nicht mehr gedacht. Aber kurioserweise machte sich die Verletzung auf dem weichen Waldboden wieder bemerkbar. Was Ringer allerdings nicht daran hinderte, als vierter Läufer nach Franz-Josef Ott (TV Hermeskeil, 1998/99), Franz-Jürgen Beucher (LGM Leiwen, 2004/05) und dem diesmal zweitplatzierten Norbert Schneider (Rhein-Berg-Runners, 2014/15) seinen Vorjahressieg zu wiederholen. In 38:38 Minuten blieb Ringer als einziger Läufer unter 40 Minuten. Bei den Frauen reichten beim 29. Lehwaldlauf gar 54:27 Minuten zum Sieg. Susanne Rausch-Radke hatte bereits vor elf Jahren gewonnen. Die beste Leistung bei den Frauen erzielte allerdings auf der Fünf-Kilometer-Distanz Crosslauf-Rheinlandmeisterin Katharina Fröhlig. Die 18-Jährige von der LG Vulkaneifel rannte eine Lehwaldlaufrunde in 20:42 Minuten. Ein Jahr vor der 30. Auflage der drittältesten Laufveranstaltung im Landkreis Vulkaneifel haderten die rührigen Organisatoren des SV Mehren allerdings mit der Teilnehmerzahl. Trotz Frühlingswetters kamen nur 107 Läufer und Walker ins Ziel.

Ergebnisse: Frauen, 5 km: 1. Katharina Fröhlig (LG Vulkaneifel/U20) 20:42 Minuten, 2. Celine Schneider (Rhein-Berg-Runners/U18) 22:48, 3. Petra Häb (RT Winnie‘s Flitzer) 26:32. 10 km: 1. Susanne Rausch-Radke (LG Daubach/W50) 54:27, 2. Biggi Thömmes (W35) 1:03:19, 3. Simone Kober (W40) 1:03:20 (beide SC Niederstadtfeld). W45: Silke Knop (LT Mertesdorf) 1:23:59. W55: Regina Bergmann (LG Meulenwald Föhren) 1:09:53. W60: Christel Schneider (LT Esch) 1:04:57. Männer, 5 km: 1. Norbert Schneider (Rhein-Berg-Runners) 18:50 Minuten, 2. Oliver Högner 19:27, 3. Günter Willems 19:41 (beide SV Neunkirchen-Steinborn). 10 km: 1. Thorsten Ringer (Team Sport Brang/M40) 38:38, 2. Norbert Schneider (Rhein-Berg-Runners/M50) 40:02, 3. Alexander Kober (SC Niederstadtfeld/M45) 40:17. M20: Daniel Schmitz (SV Mehren) 44:37. M30: Daniel Feist (SV Darscheid) 44:04. M35: Patrick Lenerz (SC Schalkenmehren) 50:33. M55: Ludwig Mauren (DJK Kelberg) 47:03. M60: Hermann Warscheid 1:00:18. M65: Herbert Diederichs (SV Darscheid) 47:38. M70: Jürgen Freymuth (IAC Düren) 1:02:46. M85: Hans Josef Reiter (Maar-Läufer Daun) 1:05:02. Mädchen U12, 1 km: 1. Susanne Reck (TuS Daun/W8) 5:11 Minuten, 2. Katharina Götz (LG Bernkastel-Wittlich/W10) 5:17, 3. Emilia Klein (SV Mehren) 5:20. U16, 2 km: 1. Celine Schneider (Rhein-Berg-Runners/W15) 8:34, 2. Lina Freibergs (DJK Kelberg/W12) 10:56. Jungen U12, 1 km: 1. Jonas Teusch (Silvesterlauf Trier/M10) 3:44 Minuten, 2. Morris Freibergs (DJK Kelberg) 4:06, 3. Cedric Götz (LG Bernkastel-Wittlich) 4:18. M8: Jannis Högner (SV Neunkirchen-Steinborn) 5:05. M9: Florian Häp (TuS Daun) 4:39. U16, 2 km: 1. Benjamin Häp (TuS Daun) 8:43. Ergebnisse: http://www.lauf-anmeldung.de/anmeldung/anmeldung.php?vname=Mehren19