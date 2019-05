Leichtathletik : Mehrkampf um Rheinland-Titel und DM-Qualifikation

Der 15-jährige Langstreckler Simon Quint von der LG Bernkastel-Wittlich kann bei den Rheinlandmeisterschaften in den Blockmehrkämpfen den geforderten Vielseitigkeitsnachweis für die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften der 15-Jährigen abhaken. Foto: Holger Teusch

Neuwied 59 Nachwuchsleichtathleten aus sieben Vereinen der Region Trier zwischen zwölf und fünfzehn Jahren kämpften in Neuwied um Titel und Qualifikationsnormen.

Mit vier Siegern in der Einzelwettbewerben und zwei Gewinnerteams aus dem Vorjahr fährt eine Vertretung aus der Region Trier zu den Leichtathletik-Rheinlandmeisterschaften im Blockmehrkampf nach Neuwied. Jonas Schnitzius, Alexander Studert und Kilian Glesius von der LG Bernkastel-Wittlich (BW) sowie die männliche U-14-Mannschaft der Mosel-LG sowie das weibliche U-16-Team des Post-Sportvereins Trier (PST) haben 2018 Blut geleckt und wollten am Sonntag (19. Mai) wieder ganz oben auf dem Siegerpodest stehen.

Für die Nachwuchs des Geburtsjahrgangs 2004 geht es außer um die Titel oft auf um die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften der 15-Jährigen. Denn in dieser Altersklasse wird außer einer Norm in der Spezialdisziplin ein Nachweis der Vielseitigkeit gefordert. Diese in den speziellen Fünfkämpfen mit dem Schwerpunkt entweder auf Sprint- und Sprung-, Wurf- oder Laufdisziplinen zu erfüllen, gilt im Allgemeinen als leichter, als in einer Einzeldisziplin.