Crosslauf : Meldeschluss für Crosslauf endet am Freitag

Bengel Anmeldungen für den dritten Wertungslauf zur Mosel-Crosslauf-Serie in Bengel am 28. Januar werden nur noch bis Freitag (20.1.) angenommen.

Schöne neue (Arbeits-)Welt! Weil der EDV-Spezialist des TuS Bengel wochentags beruflich unterwegs ist, endet bereits an diesem Freitag (20.1.) die Anmeldefrist für den Crosslauf in Bengel acht Tage später (Samstag, 28.1., ab 13 Uhr). Denn nur am Wochenende hat der Computer-Fachmann die Möglichkeit, die Namen einzugeben. Der Crosslauf in Bengel ist gleichzeitig der dritte Wertungslauf zur 47. Mosel-Crosslauf-Serie. Angeboten werden Strecken für Bambini (bis sieben Jahre, zirka 300 Meter), Kinder (8-11 Jahre, 1 km) und Jugendliche (12-15 Jahre, 2 km) bis hin zur Vier-Kilometer-Kurz- und Sieben-Kilometer-Langdistanz.