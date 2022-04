Leichtathletik : Meldeschluss für Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften in Wittlich

Wittlich Bereits 150 Meldungen aus zehn Vereinen liegen für die Jugend-Bezirksmeisterschaften der Leichtathleten am Samstag, 7. Mai in Wittlich vor. Vier Tage vor den Wettkämpfen (am Dienstag, 3. Mai) endet die Meldefrist für die Titelkämpfe der Zehn- bis Fünfzehnjährigen aus den Kreisen Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Daun, Trier-Saarburg sowie der Stadt Trier.

