Meldeschluss für Leichtathletik-Kadersichtung am 20. Oktober

Am 20. Oktober, endet die Meldefrist für die sogenannte Talentiade. Am letzten Sonntag im Oktober (28.10.) wird mit einem Leichtathletik-Sporttag in Morbach der neue Perspektivkader West im Leichtathletik-Verband Rheinland zusammengestellt. Von Holger Teusch