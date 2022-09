Leichtathletik : Heute Meldeschluss für Wittlicher Läufermeeting

Wittlich Das Athletic-Team Wittlich hat kurzfristig Startmöglichkeiten für Jugendliche im Sprint, auf Mittel- und Langstrecken sowie im Staffellauf am Samstag (17.9.) geschaffen.

(teu) Eine Woche nachdem die zweimalige Deutsche U-16-Vizemeisterin Elenor Servatius im hessischen Pfungstadt mit 26,30 Sekunden eine der besten je von einer 15-Jährigen aus der Region Trier erzielten 200-Meter-Zeiten erzielt, bietet ihr Verein Athletic-Team Wittlich am kommenden Samstag (17.9.) ein Jugend-Läufermeeting an. Meldeschluss für die kurzfristig anberaumte Veranstaltung ist bereits der heutige Donnerstag (15.9.). Angeboten werden am Samstag bei dem dreistündigen Programm ab 14 Uhr im Wittlicher Sportzentrum von der Altersklasse U 12 bis zur Altersklasse U 20 Sprints (je nach Alter 50 Meter, 75 Meter oder 300 Meter), 800-Meter-Mittelstrecke, 3000 Meter sowie für die 14- bis 19-Jährigen Staffelrennen über 4 x 100 Meter. Anmeldungen sind im Internet über ladv.de möglich.