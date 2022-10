Halbmarathonlauf : Meldeschluss Rheinland-Halbmarathon-Meisterschaft am Sonntag (23.10.)

Föhren Zum fünften Mal in Folge finden am 30. Oktober die Verbandsmeisterschaften im 21,1-Kilometer-Lauf im Industriepark Region Trier (IRT) bei Föhren statt.

Die LG Meulenwald Föhren hat die Rheinlandmeisterschaften im Halbmarathonlauf 2018 wiederbelegt und die Titelkämpfe nahtlos über die Corona-Zeit gebracht. Am Sonntag, 30. Oktober finden die Verbandstitelkämpfe zum fünften Mal in Folge auf dem flachen Rundkurs im Industriepark Region Trier (IRT) bei Föhren statt. Außerhalb der Meisterschaftswertung sind auch Läufer ohne Vereinszugehörigkeit und Startpass zugelassen. Wer mit um die Titel in der Gesamtwertung und in den Altersklassen rennen will, für den ist bereits an diesem Sonntag (23.10.) Voranmeldeschluss. Mit Michelle Bauer vom LT Schweich und Lokalmatador Martin Müller (LG Meulenwald Föhren) stehen bereits zwei Läufer in der Meldeliste, die bei den Titelkämpfen im 21,1-Kilometer-Lauf schon einmal ganz vorne lagen. Meldungen für Rheinlandmeisterschaften und den offenen Halbmarathonlauf im IRT Föhren online: www.lg-meulenwald-foehren.de