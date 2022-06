Läufercup : Meldeschluss zum Läufercup-Endspurt

Oberweis/Gerolstein Mit dem Oberweiser Volkslauf endet an Fronleichnam die erste Hälfte des Bitburger-0,0%-Läufercups und der Gerolsteiner Stadtlauf zwei Tage später ist die letzte Gelegenheit neu einzusteigen.

Von maximal neun Läufen über zehn Kilometer kommen die fünf besten in die Wertung. Das ist nach dem Wegfall Mertesdorfer Ruwer-Riesling-Laufs im Mai in diesem Jahr der Wertungsmodus für den Bitburger-0,0%-Läufercup. Der vierte Lauf der Serie findet an Fronleichnam (16. Juni) in Oberweis auf einer neuen Strecke statt. Zwei Tage (18.6.) später bietet der Gerolsteiner Stadtlauf die letzten Gelegenheit, noch neu in die Serie einzusteigen. Online-Meldeschluss (www.chiplauf.de) ist Montag (Oberweis) und Mittwoch (Gerolstein). Beide Veranstaltungen bieten neben dem Hauptlauf über zehn Kilometer, der in die Läufercup-Wertung eingeht, auch Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche sowie einen Fünf-Kilometer-Lauf. Die Teilnahme ist natürlich auch ohne Läufercup-Ambitionen möglich.